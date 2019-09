Brexit: Boris Johnson, di nuovo bocciata mozione per elezioni anticipate

Laura Naka Antonelli 10 settembre 2019 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Come anticipato negli ultimi giorni, il premier britannico Boris Johnson ha presentato ieri alla Camera dei Comuni una mozione (già presentata la scorsa settimana) per le elezioni anticipate nel Regno Unito, da convocare il prossimo 15 ottobre. E, come previsto, la mozione è stata bocciata.La Camera dei Comuni ha bocciato la mozione durante la notte, con 293 sì contro 46 no e diversi astenuti.Johnson non è riuscito a ottenere il quorum necessario per il passaggio della sua mozione, pari a due terzi.Ieri è stata una giornata calda per la politica UK anche per l'annuncio della decisione dello speaker della Camera dei Comuni John Bercow di rassegnare le proprie dimissioni.