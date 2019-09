Brexit, Boris Johnson dà spettacolo e offende memoria Jo Cox. Opposizione mostra biglietti con minacce di morte

Il premier britannico Boris Johnson ha ribadito che non cercherà di estendere l'Articolo 50, per rimandare la data della Brexit fissata al prossimo 31 ottobre. Nonostante la Corte Suprema abbia dichiarato "illegale" la sospensione del Parlamento orchestrata dal premier, il suo fedele Jacob Rees-Mogg ha comunicato che, nella giornata di oggi, verrà presentata una nuova mozione affinché il Parlamento venga chiuso la prossima settimana, in occasione della Conferenza del partito dei conservatori.

E intanto sulle pagine dei giornali britannici troneggia il discorso pronunciato da Boris Johnson al Parlamento - riaperto ieri dopo essere stato sospeso dallo scorso 10 settembre per la prorogation decisa dal premier e accettata dalla Regina.

Alta è stata la tensione a Westminster, dopo che alcuni parlamentari dell'opposizione, soprattutto donne, hanno mostrato biglietti con minacce di morte che hanno ricevuto, alcuni dei quali citavano espressamente Johnson. Ma il premier ha risposto alle dichiarazioni delle parlamentari con l'espressione "Humbug!" (stupidaggini, cazzate), per poi scandalizzare tutti nel momento in cui ha affermato che realizzare la Brexit è il modo migliore per onorare la memoria di Jo Cox, deputata laburista uccisa il 16 giugno del 2016, prima della data del referendum sulla Brexit del 23 giugno del 2016 (a favore, tra l'altro, del fronte Remain).

This week I received an anonymous letter to my constituency office here is what it said. @10DowningStreet might think we are "humbugs" about his words but they are literally being used in death threats against me. pic.twitter.com/au6E0v9CpI