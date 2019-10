Brexit, Barnier (Ue): accordo con UK possibile questa settimana, sterlina scatta al rialzo

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

La sterlina mette il turbo dopo le dichiarazioni di Michel Barnier, responsabile Ue per le trattative sulla Brexit, che ha detto di credere che, per quanto difficile, sia possibile che un accordo tra Bruxelles e Londra venga raggiunto nel corso della settimana."I nostri team stanno lavorando duramente, abbiamo appena riiniziato oggi, ma il lavoro è stato intenso nel weekend e ieri perchè, anche se un accordo si fa sempre più difficile, a essere franchi, è ancora possibile raggiungere un'intesa nel corso di questa settimana".La sterlina balza così sul dollaro dello 0,45% circa a $1,2660, salendo anche nei confronti dell'euro, con il rapporto euro-sterlina in flessione dello 0,34% a GBP 0,8716.