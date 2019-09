Borse: Hong Kong mette gli occhi su Londra e presenta maxi offerta. Nel mirino anche Piazza Affari

Alessandra Caparello 11 settembre 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Hong Kong punta alla piazza di Londra, il London Stock Exchange (LSE) che a sua volta controlla anche Piazza Affari. E’ lo stesso LSE a confermare di aver ricevuto un’offerta di acquisto da parte di Hong Kong Exchanges and Clearing che ha messo sul piatto 20,45 sterline per azione della Borsa di Londra e 2.495 nuove azioni del suo gruppo, valorizzando la Borsa di Londra 83,61 sterline per azione."Il consiglio di amministrazione del London Stock Exchange Group conferma che l'Hkex ha formulato un'offerta non sollecitata, preliminare e altamente subordinata al riacquisto di tutte le azioni quotate di Lse" si legge nella nota della Lse. "Il consiglio Lse studierà questa proposta e la commenterà a tempo debito".