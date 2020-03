Boris Johnson positivo al Covid-19

Titta Ferraro 27 marzo 2020 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19 e di aver sviluppato sintomi lievi (un po' di febbre e tosse continua).Johnson è il primo leader di un paese europeo a confermare i test positivi per il virus. In un breve video messaggio, Johnson ha detto che continuerà a lavorare, anche se in isolamento. "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Ora mi sto autoisolando, ma continuerò a guidare il lavoro del governo tramite videoconferenza, mentre combattiamo questo virus. Insieme lo batteremo", sono state le parole del premier britannico che è stato a lungo fautore di una politica di mantenere tutto aperto in Gran Bretagna.