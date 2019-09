Boris Johnson perde maggioranza al Parlamento, ora rinvio Brexit più probabile

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Il premier britannico Boris Johnson ha perso la maggioranza al Parlamento. A questo punto, ci sono i presupposti affinché la Brexit possa slittare oltre la data fissata al prossimo 31 ottobre. Boris ha sofferto una cocente sconfitta alla Camera dei Comuni, dove la proposta di legge stilata per impedire il no-deal Brexit, obbligando Johnson a chiedere un ulteriore rinvio dell'Articolo 50 in assenza di un accordo con Bruxelles, è stata accolta da 328 sì e 301 no, grazie anche al sostegno dei cosidetti Tory ribelli.Il premier ha così annunciato la presentazione di una mozione per il ritorno alle urne, affermando che non si recherà a Bruxelles per chiedere un nuovo rinvio. . "Non andrò" a Bruxelles a chiedere un altro rinvio, ha detto. La sterlina reagisce positivamente alla notizia, salendo dello 0,15% a $1,2104. L'euro è piatto nei confronti del dollaro a $1,0973.