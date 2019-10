Boris Johnson: 'Ue e UK hanno raggiunto nuovo accordo sulla Brexit'

Laura Naka Antonelli 17 ottobre 2019 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

"UK and EU agree on new Brexit deal, Boris Johnson says", ovvero "Regno Unito e Unione europea raggiungono una nuova intesa sulla Brexit, dice Boris Johnson. E' quanto riporta il sito della Cnbc, precisando che si tratta di una "bozza di accordo sulla Brexit" e di un'intesa raggiunta in vista del summit cruciale del Consiglio europeo, che prenderà il via nella giornata di oggi.Il nuovo "Withdrawal Agreement" - accordo che stabilisce i termini del divorzio UK dal blocco europeo e che sarà presentato ai leader europei nel corso del summit, che proseguirà anche nella giornata di domani - dovrà ricevere in ogni caso l'approvazione del Parlamento britannico nel fine settimana.Le trattative serrate tra le controparti sono continuate nella notte di martedì, proseguendo nella giornata di mercoledì.