BoE: stop alle restrizioni sui pagamenti dei dividendi delle banche

Alessandra Caparello 13 luglio 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England rimuove le restrizioni sui pagamenti dei dividendi per le banche decise durante la pandemia per un periodo di 16 mesi.La BoE ha detto che le banche sono ora abbastanza forti per sostenere l'economia durante il resto della pandemia e i risultati provvisori del prossimo stress test hanno mostrato che il settore è "resiliente".La BoE ha poi evidenziato, tra le altre cose, il crescente interesse degli investitori istituzionali per le criptovalute.