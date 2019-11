BoE: riunione con qualche sorpresa, ma per ora i tassi restano fermi

Daniela La Cava 7 novembre 2019 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

"Una riunione con un pò di colpi di scena, ma il messaggio è chiaro". Così James Lynch, investment manager fixed income di Kames Capital, dopo gli annunci arrivati al termine della riunione odierna della Bank of England (Boe)."La prima sorpresa è legata alle votazioni: 2 membri si sono espressi a favore di un taglio dei tassi già oggi, mentre 7 hanno dato parere contrario. Le attese erano per un secco 9-0 a favore di tassi invariati", sottolinea l'esperto di Kames Capital che si sofferma poi sul nuovo report di politica monetaria che "include uno scenario base che considera previsioni condizionate dall’ipotesi specifica che il Regno Unito riesca a raggiungere un profondo accordo di libero scambio con l’Unione Europea entro la fine del 2020". Una fotografia molto definita, rimarca Lynch, al contrario delle volte precedenti in cui veniva presentata una visione mitigata da più scenari."Nel caso in cui la crescita globale mancasse di stabilizzarsi o l’incertezza legata alla Brexit continuasse a mettere pressione la politica monetaria dovrà per forza intervenire per supportare la ripresa, con la BoE pronta a tagliare i tassi", conclude Lynch.