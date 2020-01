BoE: mercati restano divisi su possibile taglio tassi

Daniela La Cava 24 gennaio 2020 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Le positive indicazioni arrivate stamattina dagli indici Pmi britannici potrebbero spingere la Bank of England (BoE) a mantenere i tassi fermi nella riunione in agenda la prossima settimana (giovedì 30 gennaio). "I dati sui Pmi britannici suggeriscono che il taglio dei tassi sarà evitato a gennaio", affermano gli esperti di Ing sottolineando che "probabilmente il dato relativo al Pmi non avrà conseguenze sulle decisioni della Bank of England, contrariamente a quanto i mercati avevano previsto nell'arco di questa settimana".Intanto il mercato resta diviso sulla possibilità di una azione sui tassi da parte della BoE nel primo meeting dell'anno.