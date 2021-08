BoE conferma politica monetaria: tassi fermi allo 0,10% e QE invariato a 875 mld sterline

Valeria Panigada 5 agosto 2021 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

La BoE, Bank of England, ha confermato la sua politica monetaria. Come da attese, nella riunione di oggi la banca centrale inglese ha lasciato i tassi di riferimento invariati allo 0,10%, confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi di sterline. La decisione è stata unanime per quanto riguarda i tassi, mentre sul Quantitative Easing sette su otto membri hanno votato per lasciarlo invariato (quindi un contrario).L'inflazione in Gran Bretagna ha superato l'obiettivo fissato al 2%, con i prezzi che sono aumentati del 2,5% a giugno. La BoE prevede un ulteriore aumento dell'inflazione nei prossimi mesi, ma ha ribadito che il rialzo sarà temporaneo."I vaccini stanno sostenendo la spesa, i posti di lavoro e i redditi a riprendersi dagli effetti del Covid - si legge nella nota della BoE - La dimensione dell'economia inglese si sta riavvicinando ai livelli pre-Covid".Il prossimo meeting della Bank of England è previsto il 23 settembre.