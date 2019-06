BoE, attesa in modalità 'wait and see' nella riunione di domani

Daniela La Cava 19 giugno 2019 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

In agenda domani la riunione della Bank of England (BoE), che non dovrebbe toccare i tassi. Anche secondo la view di Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM, l'istituto guidato da Mark Carney resterà alla finestra in un contesto caratterizzato dall’incertezza dovuta alla Brexit."Questo atteggiamento - segnala l'esperto - farebbe seguito a un peggioramento dei dati macroeconomici – ad aprile la stima di crescita del Pil indica un calo dello 0,4% (dopo una flessione meno marcata dello 0,1% a marzo) –, che lascia presagire come realmente probabile una contrazione nel secondo trimestre". Per quanto riguarda la politica monetaria, Mirabaud continua a non aspettarsi cambiamenti fino a quando l'incertezza legata alla Brexit non diminuirà, cosa che è improbabile che accada prima della fine di ottobre.Per Jung le ultime comunicazioni della BoE – che includono anche i commenti più da falco dei membri del Monetary Policy Commitee, Haldane e Sander – sono più orientate nella direzione di coloro che prevedono una diminuzione dei tassi. Più in generale, lo scenario di base ottimista della Banca, che prevede una ripresa della crescita e una Brexit più soft, è diventato meno realistico alla luce dei dati recenti e della svolta accomodante delle banche centrali mondiali.