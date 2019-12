BoE: Andrew Bailey verso la nomina a governatore al posto di Carney

Daniela La Cava 20 dicembre 2019 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Sarà Andrew Bailey, attuale responsabile della Financial Conduct Authority, ad assumere la carica di nuovo governatore della Bank of England (BoE). E' quanto anticipa oggi "Financial Times", secondo il quale la nomina dovrebbe essere ufficializzata già oggi. L'ex vice-governatore della BoE dovrebbe prendere il posto del canadese Mark Carney che concluderà il suo mandato, durato sei anni, a fine gennaio 2020.