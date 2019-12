BoE: Andrew Bailey nominato governatore al posto di Carney

Daniela La Cava 20 dicembre 2019 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Andrew Bailey sarà il nuovo governatore della Bank of England (BoE) a partire dal prossimo 16 marzo, prendendo il posto di Mark Carney. Lo si apprende in una nota dell'istituto centrale britannico nella quale si precisa che la nomina è stata approvata dalla Regina Elisabetta."Per garantire una transizione senza intoppi, l'attuale governatore, Mark Carney, ha accettato di completare il suo mandato il 15 marzo 2020", scrive la BoE."È un grande onore essere scelto come governatore della Banca d'Inghilterra e avere l'opportunità di servire il Regno Unito, in particolare in un momento così critico per il Paese mentre lasciamo l'Unione Europea", ha dichiarato Bailey, attuale responsabile della Financial Conduct Authority, ente di regolamentazione dei mercati.