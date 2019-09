Barclay (segretario Stato britannico per Brexit): "eviteremo il no deal" (La Stampa)

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 09:30

"Sì, vogliamo uscire il primo novembre e farlo con un accordo". A dirlo è Stephen Paul Barclay, conservatore, 47enne di Lytham St Annes, nel corso di una intervista a "La Stampa". Dal gennaio 2018 è il segretario di Stato britannico per la Brexit. "Il nostro impegno è questo", dice come se la tempesta in cui il premier Boris Johnson non lo toccasse. "Stiamo negoziando su ogni fronte, certi che se non ci fosse un accordo sarebbe una sconfitta per tutti quanti", sottolinea Barclay.