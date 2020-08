Bank of England: tutto fermo sul fronte tassi, confermati allo 0,1%

Daniela La Cava 6 agosto 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dell'ultima ora da parte della Bank of England (BoE) che ha confermato la sua politica monetaria, con i tassi fermi allo 0,1 per cento. "Il Comitato continuerà a seguire da vicino la situazione ed è pronto ad adeguare la politica monetaria di conseguenza per adempiere al suo mandato", si legge nella nota della BoE."Non ci sono state sorprese dalla riunione della BoE, con la banca centrale che ha lasciato invariata la politica monetaria, citando una prospettiva economica insolitamente incerta e un tasso di disoccupazione del 7,5% entro la fine dell'anno", commenta Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK.