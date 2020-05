Bank of England lascia tassi invariati allo 0,1% ma pronta ad altri stimoli se necessario

Laura Naka Antonelli 7 maggio 2020 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England ha annunciato di aver lasciato i tassi di interesse UK invariati allo 0,1%, dicendosi pronta tuttavia a intervenire in qualsiasi momento, nel caso in cui la crisi economica provocata dal coronavirus dovesse peggiorare.Dall'inizio della pandemia, la banca centrale ha tagliato i tassi due volte, portandoli dallo 0,75% fino allo 0,1% attuale, e ha annunciato anche un nuovo piano di Quantitative easing del valore di 200 miliardi di sterline, portando così il valore del programma totale dei suoi acquisti di bond a 645 miliardi di sterline.