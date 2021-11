Bank of England lascia tassi a minimo storico, sfida mercati nonostante balzo inflazione

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2021 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England, banca centrale del Regno Unito, ha annunciato di aver lasciato i tassi principali di riferimento invariati al minimo storico dello 0,10%. La BoE ha praticamente sfidato i mercati, che avevano previsto un aumento dei tassi.E' vero che, nel mese di settembre, l'inflazione UK ha rallentato il passo, salendo del 3,1% su base annua, ma per gli economisti si tratta di una semplice pausa, dopo il +3,2% di agosto, il rialzo più forte dal 1997, ben superiore al target di inflazione della Bank of England, pari al 2%.