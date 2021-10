Bank of England lancia alert bolla (o bolle?). Allarme su valutazioni asset, rischiano 'forte correzione'

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2021 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England lancia l'alert sullo scoppio bolla (o bolle), avvertendo che le valutazioni degli asset potrebbero soffrire una forte correzione."I mercati finanziari ricoprono un ruolo importante nel sostenere l'economia e nel fornire un ammontare significativo di finanziamenti alle aziende. Se i mercati finanziari non funzionano correttamente, le aziende rischiano di non riuscire a ottenere i finanziamenti"."Ci sono prove che dimostrano che gli investitori stanno assumendo livelli di rischio più alti in alcuni mercati globali. Per esempio, ci sono meno protezioni a fronte di quei prestiti che gli investitori erogano a favore di società altamente indebitate, attraverso i cosiddetti mercati "leveraged loan". E i prezzi di alcuni asset finanziari appaiono elevati rispetto al passato"."Stiamo monitorando questi rischi attentamente - ha rassicurato la BOE - Stiamo lavorando anche con il Regno Unito e altre autorità internazionali, per rendere i finanziamenti basati sui mercati più resilienti agli shock, in modo tale che i mercati finanziari possano sostenere l'economia sia nei tempi difficili che in quelli buoni"."I mercati delle criptovalute - si legge ancora nella nota -continuano a crescere rapidamente, ma al momento costituiscono un rischio limitato alla stabilità finanziaria UK. La normativa deve comunque svilupparsi in modo veloce, sia a livello nazionale che globale, in modo tale da affrontare i rischi che (le criptovalute) potrebbero rappresentare in futuro".