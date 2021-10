Bank of England: 'criptovalute come mutui subprime Usa, rischiano di scatenare crisi come nel 2008'

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2021 - 06:48

MILANO (Finanza.com)

Jon Cunliffe, vice governatore della divisione di stabilità finanziaria della Bank of England, ha avvertito che, a meno che non venga introdotta una severa regolamentazione del settore, le criptovalute potrebbero scatenare una crisi finanziaria globale simile a quella del 2008.Cunliffe ha paragonato il tasso di crescita del mercato cripto, che in cinque anni ha visto il proprio valore volare da una capitalizzazione di $16 miliardi a una di $2,3 trilioni, al mercato dei mutui subprime degli Stati Uniti, che nel 2008 era arrivato a valere $1,2 trilioni."Quando qualcosa nel sistema finanziario cresce molto velocemente, e cresce in un sistema fortemente non regolamentato, le autorità che si occupano di stabilità finanziaria devono stare bene sull'attenti", ha detto.