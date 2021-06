Banche centrali: dopo Bce e Fed, prossima settimana tocca alla BoE

Daniela La Cava 18 giugno 2021 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Banche centrali protagoniste anche nel corso della prossima settimana. Dopo i meeting di Bce e Fed, la palla passa ora Oltremanica dove è attesa la nuova riunione della BoE. Dal meeting in calendario giovedì 24 giugno non sono attesi cambiamenti di politica monetaria. "Sarà importante seguire i consensi all'interno del board soprattutto dopo che il capo economista, Haldane, ha paventato la possibilità di iniziare a ridurre il sostegno monetario", sottolineano gli strategist di Mps Capital Services ricordando che nel corso dell'ottava dalla Fed e Bce sono attesi importanti interventi di membri del Board (tra cui lo stesso Powell e Lagarde) che testimonieranno rispettivamente davanti al Congresso ed al Parlamento europeo. Discorsi utili per cogliere eventuali indicazioni in ottica della riduzione degli stimoli monetari.