Aston Martin, entra Stroll nel capitale: titolo senza freni a Londra (+20%)

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Lawrence Stroll fa il suo ingresso nel capitale del famoso marchio britannico Aston Martin. In un consorzio guidato da dallo stesso Stroll, il miliardario canadese (padre del pilota automobilistico Lance Stroll) ha messo sul tavolo 182 milioni di sterline per una partecipazione pari al 16,7% nella casa automobilistica inglese. Fondi che permetteranno al gruppo di "rafforzare il proprio bilancio per migliorare immediatamente la liquidità e ridurre la leva finanziaria". Un annuncio che ha messo le ali al titolo Aston martin che vola di quasi il 20% dulla Borsa di Londra.Nell'ambito dell'operazione, si legge in un comunicato, Aston Martin ha proposto il collocamento di 45,6 milioni di nuove azioni al prezzo di 400 pence ciascuna al consorzio. Verrà proposta una successiva emissione di diritti per raccogliere 318 milioni di sterline, lanciata dopo la pubblicazione dei risultati preliminari per il 2019. Si tratta di un piano straordinario di raccolta fondi per un corrispettivo totale di 500 milioni di sterline."Nonostante la recente debolezza commerciale, la forza del marchio Aston Martin e il nostro portafoglio di auto in espansione ha permesso di attrarre un partner forte come Stroll a supporto dell'inversione di tendenza nel business", commenta il presidente di Aston, Penny Hughes.Dal canto suo Stroll commenta così: "Il nostro investimento annunciato oggi è alla base della sicurezza finanziaria dell'azienda e garantisce che opererà da una posizione di forza finanziaria". E aggiunge: "Al completamento dei 500 milioni di sterline di raccolta fondi, non vedo l'ora di lavorare con il consiglio di amministrazione e il team di gestione di Aston Martin Lagonda per rivedere e migliorare ogni aspetto delle operazioni e del marketing dell'azienda".