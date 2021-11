Alstom: accordo per la prima flotta di treni a idrogeno del Regno Unito

Redazione Finanza 10 novembre 2021 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Alstom ed Eversholt Rail, proprietario e finanziatore britannico per la realizzazione di materiale rotabile, hanno annunciato un memorandum d'intesa per la fornitura della prima flotta di treni a idrogeno del Regno Unito. I due gruppi industriali hanno deciso di operare congiuntamente, condividendo le informazioni tecniche e commerciali necessarie ad Alstom per progettare, costruire, commissionare e mantenere una flotta di dieci treni ibridi a idrogeno (HMU, acronimo inglese per "hydrogen multiple units") con tre carrozze, che saranno costruiti da Alstom in Gran Bretagna. I nuovi convogli ibridi sono realizzati a partire dagli ultimi progressi della piattaforma Alstom Aventra. La stipula dei contratti definitivi per l'acquisto della flotta è prevista entro l'inizio del 2022.