Abramovich sanzionato, titolo partecipata russa Evraz sospeso alla borsa di Londra

Laura Naka Antonelli 10 marzo 2022 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Il titolo del colosso russo dell'acciaio Evraz è stato sospeso, a seguito della notizia relativa alla decisione del governo britannico di Boris Johnson di congelare gli asset del magnate Roman Abramovich, che è il maggiore azionista del gruppo.Subito dopo la notizia il titolo è capitolato fino a -12%, per poi essere sospeso dal trading, al fine - come ha spiegato l'autorità di Borsa Financial Conduct Authority - di capire quale sarà l'impatto delle sanzioni su Abramovich sulla società.Abramovich detiene una partecipazione del 30% in Evraz.