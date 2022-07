UE stima possibile impatto su PIL di sospensione forniture gas russo

Uno stop delle forniture di gas russo potrebbe potenzialmente ridurne il PIL dell’UE fino all’1,5% se il prossimo inverno sarà freddo e la regione non prenderà misure preventive per risparmiare energia. E’ quanto stima la Commissione europea stando a quanto riporta oggi Bloomberg News. Invece in caso di inverno mediamente freddo, l’interruzione delle spedizioni di gas da Mosca ridurrebbe il PIL tra lo 0,6% e l’1%.

Bruxelles si appresta a presentare una serie di raccomandazioni per i paesi membri, tra cui riduzioni dell’uso del riscaldamento e del raffreddamento, per compensare l’impatto di uno stop delle forniture da Mosca. Tali raccomandazioni andranno recepite su base volontaria e i vari governi dovranno riferire sulle misure intraprese a settembre. Successivamente la Commissione UE si riserverebbe la possibilità di rendere obbligatorie tali misure di contenimento dei consumi, se la situazione lo renderà necessario.