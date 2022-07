Holzmann (Bce): si può accettare una recessione moderata per arginare inflazione

Secondo il membro del Consiglio direttivo Bce, Robert Holzmann, una recessione moderata può essere accettata dalla Bce per arginare le pressioni sui prezzi se vedranno segnali che le aspettative di inflazione sono in aumento. “Speriamo che non diventi necessario”, ha aggiunto Holzmann che è anche il governatore della Banca centrale austriaca. Il banchiere ritiene che l’entità del prossimo rialzo dei tassi a settembre dipenderà dagli sviluppi delle prospettive economiche e ciò determinerà “se la prossima mossa sarà un altro aumento di 50 punti base, uno più grande o uno più piccolo”.

Settimana scorsa la Bce ha alzato i tassi di mezzo punto percentuale e la presidente della BCE Christine Lagarde ha indicato l’intenzione di aumentare i tassi di interesse per tutto il tempo necessario a riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%.