Economia, per ING l’Indice IFO tedesco di giugno in calo ci avvicina alla stagflazione

La lettura debole dell’indice IFO tedesco di giugno sottolinea che l’economia della Germania sta sentendo tutto l’impatto del conflitto in Ucraina, dei blocchi alle supply chain e dell’inflazione fuori controllo. A evidenziarlo è un’analisi di ING.

In particolare, l’indice IFO è sceso a 92.3 a giugno, dal 93.0 di maggio. Un segnale che non lascia presupporre nulla di buono per l’economia di Germania ed Europa, che di fatto sembra avvicinarsi sempre più alla stagflazione.