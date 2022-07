Borse europee verso un avvio positivo, focus su crisi governo Italia e meeting Bce

Le borse europee dovrebbero aprire in moderato rialzo dopo i guadagni di venerdì scorso. Risalita dei mercati dettata dall’alleviarsi delle scommesse su un rialzo jumbo dei tassi da 100 pb da parte della Federal Reserve. Il Wall Street Journal ha riferito ieri che la banca centrale guidata da Jerome Powell dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 75 punti base durante la sua riunione di fine mese, piuttosto che un aumento più ampio che alcuni analisti avevano previsto dopo il balzo del 9,1% dell’inflazione Usa.

Il Dax tedesco, secondo i dati IG, segna +70 punti in area 12.942, moderato calo invece per il Ftse Mib in area 21.040 e su cui pesa l’incertezza politica. Stamattina bene le Borse asiatiche con l’Hang Seng di Hong Kong balzato di oltre il 2% e i futures sugli indici azionari statunitensi sono leggermente in rialzo.

La settimana che inizia oggi culminerà giovedì 21 luglio con il meeting BCE che alzerà i tassi di interesse per la prima volta dopo oltre un decennio. La Bce si è impegnata a un rialzo di 25 punti base, ma tra gli operatori di mercato c’è ancora chi ipotizza una mossa più aggressiva di 50 pb.