Auto elettriche: Acea, metà stazioni Ue di ricarica batterie concentrata in soli due Paesi

Metà delle stazioni di carica per le auto elettriche nella Ue è concentrata in solo in due Paesi: Olanda che conta circa 90mila stazioni e Germania che ne ha quasi 60mila. È quanto emerge da una nuova analisi condotta dall’Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) che sottolinea come questi due paesi rappresentino meno del 10% della superficie della Ue. In terza e quarta posizione ci sono Francia (37.128) e Svezia (25.197), con l’Italia che si piazza in quinta posizione (23.543).