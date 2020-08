Zew sorprende tutti: "speranze per rapida ripresa economica sono cresciute"

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Segnali positivi per la Germania, con la fiducia degli investitori tedeschi in deciso miglioramento ad agosto. L'indice Zew sulle aspettative per il mese in corso si è infatti attestato a 71,5 punti contro i 59,3 punti della passata rilevazione. Gli analisti si attendevano un peggioramento, con un dato pari a 55,8 punti."Le speranze per una rapida ripresa economica hanno continuato a crescere, ma la valutazione della situazione corrente sta migliorando solo lentamente", commenta il presidente dell’istituto Zew, Achim Wambach. "Secondo le valutazioni dei singoli settori, gli esperti prevedono una ripresa generale, soprattutto nei settori domestici. Tuttavia, le aspettative sugli utili sono ancora molto basse per il settore bancario e assicurativo per i prossimi sei mesi e rappresentano un motivo di preoccupazione”, sottolinea ancora Wambach.