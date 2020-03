Zew, indice sprofonda a quasi -50 a marzo:

Daniela La Cava 17 marzo 2020 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

"Il crollo dell'indicatore Zew era prevedibile. L'economia è in allerta rossa". Lo ha dichiarato il presidente dello Zew, Achim Wambach, dopo il crollo dell'indice Zew che a marzo è caduto a -49,5 punti, in netto peggioramento rispetto agli 8,7 punti della passata rilevazione. Facendo anche peggio del consensus Bloomberg che indicava un dato in flessione rispetto a febbraio pari a -26,4. "Gli esperti prevedono attualmente un calo del Prodotto interno lordo reale nel primo trimestre, considerando anche che un ulteriore calo nel secondo trimestre", ha aggiunto Wanbach."In una sola parola: panico", scrive Carsten Brzeski chief economist, Eurozone and global head of macro commentando la caduta di marzo dello Zew, che "ha registrato il calo mensile più marcato di sempre". Nello scenario attuale, con la situazione in rapida evoluzione anche in Germania, il cancelliere Angela Merkel ha annunciato le cosiddette linee guida generali per un blocco della Germania. L'economista sottolinea però che "l'impatto economico di Covid-19 rimane difficile da valutare". Secondo le previsioni di Ing, è probabile che l'economia tedesca subisca una recessione nella prima metà dell'anno, e proprio il dato sul Pil potrebbe avvicinarsi ai numeri visti durante la crisi finanziaria.