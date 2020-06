Wirecard: nuova giornata di passione in Borsa, titolo crolla di oltre il 43%

Valeria Panigada 19 giugno 2020 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Nuova giornata di passione in Borsa per Wirecard. Il titolo della società tedesca dei pagamenti digitali continua la sua repentina discesa: a Francoforte il titolo segna un crollo di oltre il 43% finendo in area 22 euro, dopo che ieri è arrivato a cedere il 60%. A pesare l'incertezzacirca la veridicità dei conti aziendali con l'ennesimo rinvio dell’approvazione del bilancio 2019 da parte del revisione Ernst & Young (E&Y). La società di revisione ha fatto sapere che finora non è stato possibile ottenere prove sufficienti relative ai saldi di cassa sui conti fiduciari di 1,9 miliardi di euro (circa un quarto del totale dello stato patrimoniale consolidato 2019) e così Wirecard ha dovuto posticipare la pubblicazione del bilancio 2019, prevista ieri mattina, dopo aver già ritardato tre volte la pubblicazione. Se i bilanci annuali e consolidati certificati non saranno resi disponibili entro oggi, i prestiti concessi a Wirecard per un importo di circa 2 miliardi possono essere chiusi.