Wirecard in rialzo a Francoforte: titolo sale del 16%

Alessandra Caparello 6 gennaio 2021 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Wirecard è tornato a crescere mercoledì, estendendo i suoi guadagni nel nuovo anno. Le azioni Wirecard sono aumentate del 16% mercoledì, dopo essere più che raddoppiate il martedì e guadagnate del 58% il lunedì.La società tedesca di pagamenti on line è stata la protagonista di un grave scandalo finanziario nel 2020 quando è stato scoperto un ammanco di 1,9 miliardi di euro che si pensava fossero depositati come fondi fiduciari in due banche delle Filippine ma che in realtà non sono mai esistiti.