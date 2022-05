Volkswagen prolunga l'uso del carbone a causa della "minaccia" energetica

Alessandra Caparello 5 maggio 2022 - 09:19

Volkswagen sta prolungando l'uso del carbone a causa della "minaccia" energetica russa. "Possiamo adattarci ... alla situazione", dice Herbert Diess alla CNBC in merito alla guerra in Ucraina mossa dalla Russia e alle conseguenze che sta avendo nel settore energetico. "Possiamo, per un po', prolungare i nostri impianti a carbone - speriamo che non sia per troppo tempo" continua Diess. L'azienda aveva pianificato di sostituire le caldaie a carbone con unità a turbina a gas e a vapore, ma gli eventi globali sembrano aver spinto ad un ripensamento per il momento. "Qui a Wolfsburg abbiamo ancora centrali a carbone che volevamo - e lo stiamo facendo - convertire in gas". "È tutto pronto, ma ora stiamo un po' esitando, e guarderemo e vedremo come si svilupperà la situazione", ha detto DiessLa casa automobilistica di Wolfsburg ha ammesso che il carbone è ancora necessario a causa delle tensioni in corso tra Russia ed Europa. "Questa è davvero una minaccia... perché è molto difficile prevedere cosa succederà", ha concluso Diess.