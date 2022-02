Volkswagen prepara l'Ipo di Porsche

Titta Ferraro 22 febbraio 2022 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen è in una fase di colloqui avanzati con Porsche per un'offerta pubblica iniziale (IPO) del marchio di lusso tedesco. Volkswagen ha spiegato che la conclusione dell'accordo deve essere approvata dal cda e dal Consiglio di Vigilanza e al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva. "La conclusione dell'accordo quadro e dei suoi contenuti è al momento aperta e dipende dall'approvazione dei board di entrambe le parti", si legge in una nota.La quotazione potrebbe aiutare a rafforzare la valutazione della casa madre e finanziare la spinta verso i veicoli elettrici. Il titolo Volkswagen segna oltre +8% alla Borsa di Francoforte. La valutazione del marchio di auto sportive, stando a quanto riporta Bloomberg, potrebbe essere fino a 96 miliardi di dollari (85 miliardi di euro).