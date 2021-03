Volkswagen potrebbe tagliare 5.000 posti di lavoro (Handelsblatt)

Valeria Panigada 15 marzo 2021 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

La casa automobilistica tedesca Volkswagen prevede di tagliare fino a 5.000 posti di lavoro in Germania attraverso misure di prepensionamento o pensionamento parziale per i lavoratori più anziani, una mossa che potrebbe costare 500 milioni di euro, secondo quanto ha riportato il quotidiano Handelsblatt, che cita un portavoce. Secondo l'indiscrezione, Volkswagen ha stanziato 500 milioni per finanziare questo piano che dovrebbe diventare efficace entro il 2023. Inoltre, il quotidiano aggiunge che il gruppo prevede anche di estendere il blocco delle assunzioni fino alla fine dell'anno. In precedenza, questo congelamento doveva terminare alla fine del primo trimestre.