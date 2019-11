Volkswagen: investimenti per 60 mld di euro nell'auto del futuro

Daniela La Cava 15 novembre 2019 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen vuole investire in maniera massiccia nel futuro. Proprio oggi il gruppo automobilistico tedesco ha annunciato il suo nuovo piano di investimenti, con 60 miliardi di euro entro il 2024 per l'auto del futuro. Il piano, che è stato discusso e approvato dal consiglio di Sorveglianza, prevede che gli investimenti saranno destinati alle aree dell'ibridazione, mobilità elettrica e digitalizzazione nei prossimi cinque anni. In particolare, il big tedesco dell'auto intende puntare circa 33 miliardi di euro nella sola mobilità elettrica.