Volkswagen investe nel futuro: obiettivo vendere 1 milione di auto elettriche da qui al 2025

19 dicembre 2019

Volkswagen lancerà il prossimo anno 34 nuovi modelli in tutto il mondo, tra cui 12 Suv e 8 veicoli elettrici o ibridi. Lo annuncia la stessa casa automobilistica di Wolfsburg precisando che da qui al 2024 investirà 19 miliardi di euro.IL COO di Volkswagen Ralf Brandstätter ha commentato: "Siamo all'inizio di una nuova era. Intendiamo fare affari con la mobilità elettrica. Il marchio investirà 19 miliardi di euro nelle tecnologie future da qui al 2024, 11 miliardi di euro solo per l'ulteriore sviluppo della mobilità elettrica. E Volkswagen inizia la più grande offensiva elettrica nell'industria automobilistica l'anno prossimo: L'ID.3 sarà in vendita in estate, seguito presto dall'ID.Next, il nostro primo SUV elettrico. La nostra famiglia ID. rende per la prima volta la mobilità senza emissioni accessibile a molte persone. Questa è la nuova Volkswagen".