Volkswagen: doppia quotazione per Traton

Daniela La Cava 4 giugno 2019 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Doppia quotazione per Traton, controllata del gruppo Volkswagen e uno dei principali produttori di veicoli commerciali a livello mondiale con i marchi Man e Scania. Un 'dual listing' sulla Borsa di Francoforte e sul Nasdaq di Stoccolma. L'annuncio è stato dato ieri sera da Volkswagen."L'Ipo - si legge in una nota - dovrebbe essere completata prima della pausa estiva del 2019, in base alle condizioni del mercato". Alla luce del solido bilancio di Traton, l'Ipo dovrebbe riguardare azioni esistenti detenute solo da Volkswagen, che intende restare uno dei principali azionisti di Traton."Con questo annuncio Volkswagen e la sua controllata Traton aprono un nuovo capitolo - dichiara Frank Witter, cfo di Volkswagen -. Ci impegniamo a continuare a creare valore per i nostri azionisti. Per Andreas Renschler, ceo di Traton e membro del board di Volkswagen, "l'Ipo rappresenta un traguardo importante per Traton e getterà le basi per una ulteriore crescita, fornendo maggiore flessibilità imprenditoriale e accesso ai capitali".Andreas Renschler, amministratore delegato della divisione camion di Vw, ha infine puntualizzato che "l'Ipo getterà le basi per l'ulteriore crescita di Traton fornendoci maggiore flessibilità imprenditoriale e accesso ai mercati dei capitali".