Volkswagen: da Ipo Traton 1,9 miliardi, prezzo fissato nel range 27-33 euro

Valeria Panigada 14 giugno 2019 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen ha fissato il prezzo di ingresso in Borsa per Traton, la sua controllata e uno dei principali produttori di veicoli commerciali a livello mondiale con i marchi Man e Scania, nel range 27-33 euro per azione. L'offerta riguarda 50 milioni di azioni di Traton, con un'opzione di over-allotment di 7,5 milioni di titoli aggiuntivi, pari al 10% (o all'11,5%) del capitale. Volkswagen dovrebbe così raccogliere tra 1,5 e 1,9 miliardi di euro. La quotazione avverrà il prossimo 28 giugno sulla piazza di Francoforte e su quella di Stoccolma.