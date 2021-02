Volkswagen corre su rumors potenziale Ipo Porsche, anche Stellantis si unisce al coro di rialzi

Redazione Finanza 18 febbraio 2021 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen starebbe considerando una possibile quotazione della propria controllata Porsche. È quanto si apprende da Bloomberg che cita fonti vicine al dossier. In particolare, la casa automobilistica tedesca sarebbe in contatto con gli advisor per studiare le opzioni tra una potenziale Ipo o uno spin-off di Porsche. Sempre secondo quanto riportato da Bloomberg, Volkswagen potrebbe utilizzare i proventi di una possibile quotazione per acquisizioni o investimenti tecnologici. La quotazione potrebbe avvenire, secondo i rumors, già l'anno prossimo. Stando a Manager Magazin, potrebbe essere collocato fino a un massimo del 25% delle azioni della società.Un'indiscrezione che sta trainando al rialzo il settore dell'auto in Europa: Volkswagen avanza di quasi il 5% a un passo dai 170 euro, mentre Daimler sale di circa il 3 per cento. Anche Stellantis si unisce al coro di rialzi, mostrando una crescita di oltre un punto percentuale.