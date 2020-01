Volkswagen: consegne globali a +0,5% rispetto al 2018, a 6,28 milioni di veicoli

Alessandra Caparello 14 gennaio 2020 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Si chiude in positivo il 2019 per le consegne globali della Volkswagen, aumentate dello 0,5% rispetto al 2018, a 6,28 milioni di veicoli.La casa automobilistica tedesca sottolinea una crescita in Europa, America meridionale, Asia Pacifico e Stati Uniti d’America con oltre 80.000 veicoli elettrici consegnati (+60%). Il COO di Volkswagen Ralf Brandstätter ha così commentato: “Grazie a un fantastico lavoro di squadra, abbiamo migliorato i livelli già elevati del 2018 nonostante le difficili condizioni di mercato”. Nel 2019, la marca Volkswagen ha consegnato 6.278.300 veicoli nel mondo, in crescita dello 0,5% rispetto all’anno precedente.