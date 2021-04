Volkswagen bussa a Tesla per acquistare crediti verdi in Cina

Titta Ferraro 1 aprile 2021 - 18:07

MILANO (Finanza.com)

Per raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dalle norme cinesi, la joint venture cinese tra Volkswagen e FAW ha accettato di acquistare crediti per auto verdi da Tesla. L'accordo, stando a quanto anticipato dall'agenzia Reuters, è il primo del suo genere ad essere segnalato tra le due società in Cina.Il colosso auto tedesco, nel pieno della sua trasformazione volta a diventare leader globale nel mercato delle auto elettriche, deve fare i conti con un mercato cinese - il più grande mercato automobilistico al mondo(oltre 25 milioni di veicoli venduti l'anno scorso) - che gestisce un sistema di crediti che incoraggia le case automobilistiche a lavorare verso un futuro più pulito, ad esempio migliorando l'efficienza del carburante o realizzando più auto elettriche.