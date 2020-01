Volkswagen amplia partnership con Microsoft sulla sostenibilità

Titta Ferraro 28 gennaio 2020 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Volkswagen e Microsoft Germania hanno firmato un accordo quadro hanno concordato la collaborazione a lungo termine su sostenibilità e iniziative sociali. Lo scopo è promuovere e implementare congiuntamente progetti nell’ambito di formazione digitale e istruzione, e di ingaggio dei collaboratori per il bene comune.Ralf Pfitzner, Responsabile per la Sostenibilità nel Gruppo Volkswagen, ha rimarcato come la protezione del clima e la trasformazione digitale sono i temi centrali per il futuro dell’economia e della società. "Le sfide sono enormi, quindi è particolarmente importante che i cambiamenti avvengano su un’ampia base sociale e che le persone si sentano coinvolte. Per questo abbiamo bisogno, più che mai, di collaborare con partner validi", sono le parole dell'esponente del colosso auto tedesco.