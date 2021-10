Volkswagen alza il velo sui conti: trimestrale batte le stime Bloomberg

Alessandra Caparello 28 ottobre 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

L’utile operativo adjusted di Volkswagen nel terzo trimestre ha battuto la stima media degli analisti come riporta Bloomberg segnando 2,80 miliardi di euro a -12% su base annua contro la stima pari a 2,49 miliardi di euro. I ricavi della casa automobilistica di Wolfsburg segnano 56,93 miliardi di euro, in calo del 4,1% su base annua contro la stima a 54,03 miliardi di euro. Il margine operativo adjusted segna 4,9% contro il 5,40% su base annua. Volkswagen sta abbassando le sue previsioni per le consegne ai clienti e anticipa che nel 2021saranno in linea con l'anno precedente con condizioni di mercato che continuano ad essere difficili.Il fatturato delle vendite 2021 è "considerevolmente più alto" di quello dell'anno precedente e la divisione Automotive prevede che i minori flussi di cassa in uscita dal diesel e un marcato aumento degli effetti di fusioni e acquisizioni, compresa l'acquisizione di Navistar, porteranno un notevole aumento del flusso di cassa netto rispetto all'anno anno precedente.