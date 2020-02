Volkswagen: Traton offre 35$ ad azione per Navistar

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Traton, la divisione dedicata ai veicoli commerciali della tedesca Volkswagen, sbarcata in Borsa la scorsa estate, ha messo gli occhi sull'americana Navistar e ha avanzato un'offerta pari a 35 dollari ad azione per rilevarla completamente (Traton possiede già una quota pari al 16,8% nel gruppo statunitense). Si tratta di un premio del 45% rispetto alla chiusura del 29 gennaio di Navistar."Dal 2017, Treaton e Navistar hanno beneficiato di un'alleanza strategica che ha offerto un valore significativo a entrambe le società attraverso un maggiore potere d'acquisto e l'integrazione di nuove tecnologie - spiega il gruppo tedesco in una nota -. Di fronte all'industria dei veicoli commerciali globali in continua evoluzione, Traton ritiene che la transazione proposta rappresenti il logico passo successivo, con vantaggi ancora maggiori".Navistar, dal canto suo, ha fatto sapere che il consiglio di amministrazione in consultazione con il team di consulenti finanziari e legali, esaminerà e valuterà attentamente la proposta.