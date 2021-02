Verbali Bce: consiglio direttivo pronto ad adeguare strumenti se necessario

Redazione Finanza 18 febbraio 2021 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) rimane pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti per garantire che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto. È quanto si apprende dai verbali dell'ultima riunione di gennaio della Bce. I governatori hanno concordato sul fatto che "un ampio stimolo monetario restava essenziale per preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante il periodo della pandemia".