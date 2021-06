Variante Delta: Goldman Sachs analizza i dati e ritiene sia un rischio gestibile

Luca Losito 28 giugno 2021 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

I rischi legati all'arrivo della variante Delta in Europa dovrebbero essere contenuti dagli effetti dei vaccini e non dovrebbero incidere sulle riaperture che tanto stanno giovando alla ripartenza economica del Vecchio Continente. A riferirlo è un'analisi sul tema pubblicata da Goldman Sachs.La variante Delta preoccupa, specie per il suo più elevato tasso di trasmissibilità. Ma i dati emersi da varie ricerche effettuate dicono che, sebbene ci possano essere nuovi picchi di contagi, specie nei mesi autunnali, i vaccini possono dare un aiuto decisivo. Soprattutto nel limitare le ospedalizzazioni, uno degli aspetti ritenuti più importanti dai governi europei.Dunque, al netto dell'incertezza che attanaglia sempre il tema pandemia, il rimbalzo dell'economia dopo le riaperture nel Vecchio Continente dovrebbe essere al sicuro. E con la prosecuzione della campagna di immunizzazione dei cittadini europei, anche la minacciosa variante Delta dovrebbe essere tenuta sotto controllo.