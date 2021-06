Urban Sports Club chiude round finanziamento da oltre 80 mln, tra investitori ProSiebenSat.1

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 13:57

MILANO (Finanza.com)

Urban Sports Club, la piattaforma europea di sport e benessere, ha annunciato di avere chiuso con successo un round di finanziamento di oltre 80 milioni di euro. A guidare l’operazione è ProSiebenSat.1, il secondo gruppo radio televisivo europeo per numero di famiglie raggiunte, che vi partecipa con una combinazione di capitale da un lato e, dall’altro, volume di spazi e iniziative media che saranno messi a disposizione dell’azienda. Una strategia spiega la nota, che ha lo scopo di aumentare ulteriormente la brand awareness di Urban Sports Club, in particolare nei paesi di lingua tedesca, attraverso la pubblicità sulle piattaforme TV e online del gruppo, e di rafforzare la crescita della società in tutta Europa. Questa operazione è la prima realizzata dal neocostituito veicolo d’investimento SevenGrowth di ProSiebenSat.1.