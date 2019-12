UE: von der Leyen annuncia zero emissioni entro 2050, piano clima entro estate

Titta Ferraro 11 dicembre 2019 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Legge sul clima entro marzo e nuovo piano di riduzione delle emissioni al 2030 entro l'estate 2020. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha indicato oggi il timing delle prossime mosse del Green New Deal europeo che avrà come obiettivo finale l'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Il piano per il clima punterà ad aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni Ue dal 40% al 50-55% al 2030."L'obiettivo è riconciliare l'economia con il nostro pianeta - ha detto la von der Leyen - tagliare le emissioni e anche creare occupazione e rafforzare l'innovazione". Una strategia sul clima che "da più di quello che toglie" con l'intento di far primeggiare l'Ue nell'economia green.